الصحة العالمية: تشكيل لجنة طوارئ لتقديم المشورة بشأن تفشى الجدرى ببعض دول أفريقيا

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه في ضوء انتشار مرض الجدري خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحتمال انتشاره على المستوى الدولي داخل أفريقيا وخارجها، فقد قررت تشكيل لجنة طوارئ بموجب اللوائح الصحية الدولية لتقديم المشورة لي بشأن ما إذا كان تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وستجتمع اللجنة في أقرب وقت ممكن، وستتكون من خبراء مستقلين من مجموعة من التخصصات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف، إنه في الأسبوع الماضي، كان لي شرف حضور دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وبينما انضممت إلى المشجعين من جميع أنحاء العالم في الملاعب الممتلئة، تذكرت مدى التقدم الذي أحرزه العالم منذ الألعاب الأخيرة في طوكيو، عندما كانت الملاعب فارغة بسبب جائحة كورونا.

ورغم أن كورونا لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية دولية، فإن هذه الألعاب تجري على خلفية العديد من الأزمات الأخرى في عالمنا، بما في ذلك الصراعات في غزة وأوكرانيا والسودان، مع خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.