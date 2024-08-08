السيطرة على حريق بمزرعة مواشى بالفيوم وإصابة شخصين

الفيوم رباب الجالي

أصيب شخصان ونفق 8 رؤوس مواشي إثر نشوب حريق في مزرعة مواشي بعزبة الاكرمين التابعه لقريه العزب دائرة مركز الفيوم، وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت، بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بعزبة الاكرمين التابعه لقريه العزب دائرة المركز ووجود مصابين، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد الي المنازل المجاورة، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين ونفوق 8 مواشي واحتراق جرار زراعي وليزر تجريف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، كما جرى تشكيل فريق بحث جنائي وذلك للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .