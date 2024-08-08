السيطرة على حريق بمخزن للأدوات الصحية بالبلينا سوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الغدارة، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أدوات صحية بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب المحافظة دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بمخزن للأدوات الصحية بدائرة مركز شرطة البلينا، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق محدود بمخزن أدوات صحية ملك المدعو "محمد ا ع" 51 سنة صاحب محل أدوات صحية - ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء السيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض من الأدوات الصحية، وبسؤال مالك المخزن بمضمون ما سبق، أضاف أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمخزن ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.