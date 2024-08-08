السفارة الروسية فى دكا: لا خطط لإجلاء مواطنينا من بنجلاديش

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أكدت السفارة الروسية في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خطط لإجلاء المواطنين الروس على إثر التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة جواد من منصبها.



وذكرت السفارة الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه لا توجد خطط لإجلاء أي من مواطنينا، كما لم تردنا أي رسائل من أي شخص يسعى إلى مغادرة البلاد".



وأشارت إلى أن الوضع الأمنى في نطاق السفارة "آمن" ولا يحيط به أي توترات.



واستقالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، من منصبها تزامنا مع تظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها.



وأعلن قائد جيش بنجلاديش الجنرال وقر الزمان، أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة قريبًا في الدولة عقب استقالة الشيخة حسينة.