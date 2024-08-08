اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2024 12:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

السفارة الروسية فى دكا: لا خطط لإجلاء مواطنينا من بنجلاديش

الخميس، 08 أغسطس 2024 12:00 ص
السفارة الروسية فى دكا: لا خطط لإجلاء مواطنينا من بنجلاديش روسيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السفارة الروسية في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خطط لإجلاء المواطنين الروس على إثر التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة جواد من منصبها.


وذكرت السفارة الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه لا توجد خطط لإجلاء أي من مواطنينا، كما لم تردنا أي رسائل من أي شخص يسعى إلى مغادرة البلاد".


وأشارت إلى أن الوضع الأمنى في نطاق السفارة "آمن" ولا يحيط به أي توترات.


واستقالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، من منصبها تزامنا مع تظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها.


وأعلن قائد جيش بنجلاديش الجنرال وقر الزمان، أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة قريبًا في الدولة عقب استقالة الشيخة حسينة.







روسيا

دكا

بنجلاديش

الأوضاع فى بنجلاديش

الروس فى بنجلاديش




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة