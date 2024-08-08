الزينية بالأقصر تستقبل قوافل فحص المواطنين بالمجان ضمن 100 يوم صحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية بالزينية لتكثيف أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة على مستوى المركز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، في بيان صحفى، إنه تم توفير أعمال وخدمات المبادرة لموظفى مجلس مدينة الزينية والحملة الميكانيكية التابعة للمركز، ومن المقرر استكمال أعمال المبادرة لخدمة كافة مواطنى المركز، موضحاً أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف الكشف والفحص المواطنين وصرف علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي .

وتقدم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، دعم كبير للمواطنين ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، عبر انتظام العمل بالعيادات المتنقلة في القرى والنجوع المختلفة بمدن المحافظة، ويتم عبر حملة 100 يوم صحة تقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تواجدت العيادة الثابتة في إدارة الأقصر بمستشفى الحميات، والعيادة المتنقلة بجوار موقف أرمنت وبإدارة الطود بجوار كنيسة العديسات، موضحاً أن المبادرة تشمل حملات بفرق صحية متنقلة وثابتة تجوب كافة القري والنجوع في المدن المختلفة، ويتم تفعيل كافة سبل التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من مبادرة 100 يوم صحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة للمواطنين، ضمن الحملة التى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



قوافل فحص المواطنين بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالزينية