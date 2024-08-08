اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ رئيس الوزراء البريطانى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

الخميس، 08 أغسطس 2024 08:07 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس الوزراء البريطانى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بـ"كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، تقدم خلاله بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.







السيسي

الرئيس السيسي

بريطانيا

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