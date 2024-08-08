الرئيس السيسى يهنئ رئيس الوزراء البريطانى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بـ"كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، تقدم خلاله بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
الرئيس السيسى يهنئ رئيس الوزراء البريطانى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدةالخميس، 08 أغسطس 2024 08:07 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة