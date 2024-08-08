اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 05:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال يركز قصفه على المدنيين ومراكز الإيواء بقطاع غزة

الخميس، 08 أغسطس 2024 04:00 ص
الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال يركز قصفه على المدنيين ومراكز الإيواء بقطاع غزة دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
أ ش أ

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أكد المتحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل أن الاحتلال الإسرائيلي يركز قصفه على المدنيين ومراكز الإيواء بقطاع غزة.

وقال بصل - في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية الأربعاء - إنّ القصف الإسرائيلي مستمر، مشيرًا إلى أن طواقم الدفاع المدني تحاول الآن السيطرة على حرائق كبيرة؛ جراء قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال غزة.

وأكد أن سياسة القتل مستمرة حتى اللحظة، وعمليات استهداف مراكز الإيواء والآمنين والمستشفيات والنازحين والمنازل ما زالت قائمة حتى اللحظة بمنهجية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل كل مقومات الحياة.







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فلسطين




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