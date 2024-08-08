الخارجية الصينية: انتخابات الرئاسة الأمريكية شأن داخلى ولا تعليق عليها

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شأن داخلي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بكين ليس لها أي تعليق عليها.



وقالت ماو نينج - عند سؤالها عن تأثير اختيار نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حاكم ولاية "مينيسوتا" تيم وولز مرشحا لمنصب نائب الرئيس على العلاقات الصينية الأمريكية - "إن بكين ليس لديها أي تعليق على هذا الاختيار، لأن الانتحابات الرئاسية شأن داخلي للولايات المتحدة"، معربة عن أملها في أن يعمل الجانب الأمريكي مع الصين في الاتجاه نفسه وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات الثنائية من أجل منفعة البلدين والعالم بأسره، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وفي السياق، أكدت ماو نينج أن بلادها تتخذ دائمًا موقفًا إيجابيًا ومنفتحًا تجاه تعزيز التبادلات والتعاون مع المملكة المتحدة، وذلك تعقيبا على سؤال حول إذا كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يفكر في زيارة الصين.



وأضافت أنه "منذ وقت قريب التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي مع ديفيد لامي في فيينتيان عاصمة لاوس"، مؤكدة أن الصين والمملكة المتحدة عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، واقتصادان عالميان كبيران، وأن العلاقات الثنائية المستقرة ومتبادلة النفع بشكل متزايد بين الصين والمملكة المتحدة تخدم المصالح الأساسية لشعبي البلدين، وتساعدهما على الاستجابة بشكل أفضل للتحديات العالمية معًا، وتسهم في تحقيق السلام العالمي والتنمية العالمية.



وأعربت عن أمل الصين في العمل مع المملكة المتحدة لإحراز تقدم جديد في العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المربح للطرفين، وتحقيق منافع أفضل للبلدين والعالم.