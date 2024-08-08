الخارجية الروسية: هجوم أوكرانيا على كورسك يعكس إخفاقا فى ساحة القتال

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن هجوم القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك ما هو إلا محاولة لاستعراض نشاطها في ظل الفشل المستمر لقواتها في ساحة الصراع.



وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن النظام الأوكراني يحاول أن يبث الزعر بين مواطني مقاطعة "كورسك" ليظهر حالة من النشاط في ظل الفشل المستمر الذي تواجهه القوات الأوكرانية في ساحة القتال.



يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في وقت سابق هجوم نظام كييف على حدود مقاطعة كورسك بأنه "استفزاز واسع النطاق"، مُشيرًا إلى أن أوكرانيا تطلق النار بشكل عشوائي من أنواع مختلفة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ على المنشآت المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف.



كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الجيش تواصل عملياتها ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.