الخارجية الأمريكية: نضع اللمسات النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة 6 أسابيع

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية الأمريكية قالت :"نعمل على وضع اللمسات النهائية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة لمدة 6 أسابيع، ونعمل على سد الفجوات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن وقف إطلاق النار يساعد الجهود الدبلوماسية على تهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار يساعد على تخفيف التوتر بالمنطقة وسيعود بفائدة مباشرة على قطاع غزة وعلى عائلات المحتجزين، مؤكدا أن النرويج لها تاريخ طويل في الانخراط مع السلطة الفلسطينية وساعدت على التوسط في اتفاقيات أوسلو.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

