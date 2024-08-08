الخارجية الأمريكية: الإجراء الإسرائيلى بحق أفراد فى السفارة النروجية "ليس مفيدا"

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الإجراء الإسرائيلى بحق أفراد فى السفارة النروجية ليس مفيدا".



وقالت الخارجية الأمريكية -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن النرويج لعبت دورا مهما فى التواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ونأمل أن تتمكن من مواصلة لعب هذا الدور.



وأشارت إلى أنه من الضرورى أن تتواصل النرويج مع إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية، معربة عن أملها فى أن تواصل النرويج هذا الدور.



كانت إسرائيل قد أعلنت إلغاء الوضع الدبلوماسى لأعضاء فى السفارة النروجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية.