اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 11:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأمريكية: الإجراء الإسرائيلى بحق أفراد فى السفارة النروجية "ليس مفيدا"

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:08 م
الخارجية الأمريكية: الإجراء الإسرائيلى بحق أفراد فى السفارة النروجية "ليس مفيدا" بلينكين
أ ش أ

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 قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الإجراء الإسرائيلى بحق أفراد فى السفارة النروجية ليس مفيدا".


وقالت الخارجية الأمريكية -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن النرويج لعبت دورا مهما فى التواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ونأمل أن تتمكن من مواصلة لعب هذا الدور.


وأشارت إلى أنه من الضرورى أن تتواصل النرويج مع إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية، معربة عن أملها فى أن تواصل النرويج هذا الدور.


كانت إسرائيل قد أعلنت إلغاء الوضع الدبلوماسى لأعضاء فى السفارة النروجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية.







بلينكين

الخارجية الأمريكية

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى




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