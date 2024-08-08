اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2024 06:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: كل طالب يحصل على حقه وإبلاغ مكتب التنسيق حال وجود أخطاء بالنتيجة

الخميس، 08 أغسطس 2024 05:29 م
التعليم: كل طالب يحصل على حقه وإبلاغ مكتب التنسيق حال وجود أخطاء بالنتيجة وزارة التربية والتعليم
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاجراءات الخاصة بالتصحيح الالكترونى فى امتحانات الثانوية العامة وعدم تدخل العنصر البشرى له دلالة مهمة وهو تقليل خطأ العنصر البشرى، مشيرا إلى أنه رغم هذه الاجراءات وزارة التعليم تمنح الفرصة للطالب المتأكد من إجابته للتظلم.

وأضاف شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دى ام سى، أن الطالب الذى يصر على الاطلاع على إجاباته ومتأكد من صحة إجاباته يتم إعطاءه الحق للاطلاع عن نموذج الاجابة وفى حال تم اكتشاف خطأ فى تجميع الدرجات يحصل على حقه كاملا وإبلاغ مكتب التنسيق بهذا الأمر.

وتابع: "قبل بداية امتحانات الثانوية العامة تحدثنا عن آلية التصحيح فى التعليم وأكدنا كيفية التصحيح، وفى حالة وجود خطأ لصالح الطالب يتم تعديل النتيجة حالة وجود خطأ فى التجميع وابلاغ مكتب التنسيق بالنتيجة"، لافتا إلى أن كل الطلاب متاح لهم إمكانية التظلم ما عدا الطلاب الذى ثبت ضدهم محاضر غش.

 

 







مكتب التنسيق

وزارة التعليم

متحدث التعليم

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة

مؤشرات تنسيق الثانويه العامه

كليات تقبل من 60 علمي علوم 2024

التنسيق الثانوي العام 2024

تنسيق حاسبات ومعلومات 2024

تنسيق كلية تجارة 2024

مؤشرات تنسيق الثانويه العامه 2024

مؤشرات تنسيق الكليات 2024

مؤشرات التنسيق

اوائل الثانويه العامه 2024

كليات علمى رياضة

تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي علوم

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم حكومي

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

تنسيق كليات علمي علوم 2024

تنسيق علمي علوم 2024

تنسيق كليات علمي علوم

كليات علمي علوم

تنسيق 2024

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق علوم

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانويه

تنسيق الثانويه العامه المرحلة الاولى تنسيق 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

تنسيق حاسبات ومعلومات 2024 علمي رياضة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة