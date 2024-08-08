التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، طالبا يبلغ من العمر 15 سنة جثة هامدة، وذلك على إثر تعرضه لصعق تيار كهربائى بالمنزل، عقب ملامسة يده أسلاك عارية أثناء تغيره مصباح كهربائى.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير امن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طالب على إثر تعرضه لصعق تيار كهربائى بالمنزل، وتم نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بوصول المدعو كريم ا ع ا 15 سنة طالب إلى مستشفي طهطا العام " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال جده عبد الوالي أا م 70 سنة بالمعاش، وخاله يحيي ا م ع 43 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية أثناء قيام المذكور بتغيير مصباح كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية مما أدي لصعقه ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.