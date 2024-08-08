البورصة المصرية تنهى تعاملات نهاية الأسبوع على مكاسب 20مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس نهاية الأسبوع على ارتفاع شبه جماعى ليربح رأس المال السوقي حوالى 20 مليار جنيه ليصل إلى 1.974 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.954 تريليون جنيه إغلاق أمس.

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على صعود بلغت 0.43% ليصل عند مستوى 28750 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة بلغت 0.43% ليصل عند مستوى 12429 نقطة.

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بأعلى صعود بنسبة 0.54% ليصل عند مستوى 35106 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل عند مستوى 6502 نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنظبة 0.5% ليصل عند مستوى 9335 نقطة.