اليوم السابع
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البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 24.4% فى يوليو الماضى

الخميس، 08 أغسطس 2024 07:02 م
البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 24.4% فى يوليو الماضى البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى،  سالب 0.5% فى يوليو 2024 مقابل 1.3% فى ذات الشهر من العام السابق و1.3% فى يونيو 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى 24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% فى يونيو 2024.

 

وسجل معدل التغير الشهري فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أغسطس 2024، 0.4% فى يوليو 2024 مقابل 1.9% فى ذات الشهر من العام السابق و1.6% فى يونيو 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.7% فى يوليو 2024 مقابل 27.5% فى يونيو 2024.

 







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البنك المركزي

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