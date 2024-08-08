البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 24.4% فى يوليو الماضى

كتب - أحمد يعقوب

سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، سالب 0.5% فى يوليو 2024 مقابل 1.3% فى ذات الشهر من العام السابق و1.3% فى يونيو 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى 24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% فى يونيو 2024.

وسجل معدل التغير الشهري فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أغسطس 2024، 0.4% فى يوليو 2024 مقابل 1.9% فى ذات الشهر من العام السابق و1.6% فى يونيو 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.7% فى يوليو 2024 مقابل 27.5% فى يونيو 2024.