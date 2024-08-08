البدء فى الحل العاجل بشوارع أسوان لزيادة معدلات ضخ مياه الشرب

أسوان- صلاح المسن

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى بالبدء فى أعمال الجسات الأرضية بالتنسيق مع جهات المرافق المختلفة لتحديد مسار الخط الجديد وذلك ضمن مشروع الحل العاجل لزيادة معدلات ضخ وتدفق مياه الشرب لشوارع مناطق عباس فريد والشونة، والتى تقع فى مستوى أعلى مما يتسبب فى إنقطاع وضعف المياه بهذه المناطق تنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أثناء تفقده تنفيذ الأعمال برفقه محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان لتخفيف المعاناة عن المواطنين بالمناطق التى تمثل نقاط ساخنة، والتى من أبرزها عباس فريد والشونة، فقد بدأو العمل فى فصل تغذيتها بالمياه من الخط المغذى لشارعى البنك الأهلى والسوق السياحى بتركيب وصلة مستقلة، وبتغذية إضافية من طريق كورنيش النيل بطول 150 متر، وقطر 10 بوصة .

وأشار إلى أن ذلك يأتى لحين الإنتهاء من تنفيذ الحل الدائم بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 خلف فندق بسمه بطريق الفنادق بهدف دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر.