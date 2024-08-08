اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يمنع الشيخ عكرمة صبرى من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

الخميس، 08 أغسطس 2024 02:24 م
الاحتلال الإسرائيلى يمنع الشيخ عكرمة صبرى من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر الشيخ عكرمة صبرى
رام الله (أ ش أ)

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أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلى بمدينة القدس اليوم الخميس، قرارا يقضى بمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى من دخول المسجد المبارك لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ صبري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إن شرطة الاحتلال أصدرت قرارا بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، بعد اعتقاله من منزله والإفراج عنه يوم الجمعة الماضي".

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين من قرية "المغير" شمال شرق رام الله على مغادرة أراضيهم خلال قيامهم باستصلاحها.







شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الشيخ عكرمة صبرى

مدينة القدس

المسجد الأقصى

خطيب المسجد الأقصى




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