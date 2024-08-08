الاحتلال الإسرائيلى يمنع الشيخ عكرمة صبرى من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلى بمدينة القدس اليوم الخميس، قرارا يقضى بمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى من دخول المسجد المبارك لمدة 6 أشهر.
وقال المحامي خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ صبري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إن شرطة الاحتلال أصدرت قرارا بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، بعد اعتقاله من منزله والإفراج عنه يوم الجمعة الماضي".
وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين من قرية "المغير" شمال شرق رام الله على مغادرة أراضيهم خلال قيامهم باستصلاحها.
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