الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن الأسير الفلسطينى بسام عبيد بعد 20 عاما فى الاعتقال

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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم/الخميس/، عن الأسير بسام مصطفى عبيد من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد أن أمضى 20 عاما فى معتقلاتها.

وقال عبيد" - لحظة الإفراج عنه فى تصرح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" حول أوضاع المعتقلين فى معتقلات الاحتلال - إن حال المعتقلين ليس أفضل من حال شعبنا فى الضفة وغزة، مشيرا إلى أن ضباط مخابرات الاحتلال هددوه قبل الإفراج عنه من معتقل "ريمون" بأنه فى حال قام بأى تصريح للإعلام فسوف يتم اعتقاله مرة ثانية إداريا.

وتمكن عبيد خلال الاعتقال من الحصول على شهادة الماجستير فى تخصص العلوم السياسية.

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة يطا جنوب الخليل وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة يطا، وانتشرت على الطرقات وفى محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يُبلغ عن إصابات أو اعتقالات.