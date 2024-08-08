الأقصر تستكمل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضى الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

ففى مدينة أرمنت أعلن على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر عن تنفيذ 4 حالات إزالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 700 متر بقرية الرياينة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد.

وتنوعت الحالات بين حفر أساسات وصب قواعد خرسانية مسلحة ورقاب أعمدة خرسانية، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة رئيس قرية الرياينة ومشرفى التنظيم ومدير وموظفى المتابعة، ومدير الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.

واستمرارا لتوجيهات محافظ الأقصر بالمرور والمتابعة المستمرة لسير الطرق، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين بالمدن والقرى، قامت إدارة النظافة والتجميل بقريتى الرياينة والرزيقات بأعمال نظافة وتمهيد الطريق السريع ورفع الإشغالات، وشملت أعمال النظافة والتمهيد من طريق الصفصاف مروراً بالطريق السريع بقرية الرياينة وحتى قرية الرزيقات وتم رفع 25 طن قمامة وأتربة، وذلك تحت إشراف رئيسي قرية الرياينة والرزيقات ومدير المرافق بالمركز ومشرفي النظافة وتم باستخدام معدات المركز.

وفى مدينة الأقصر أعلن اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر أنه تم تنفيذ أعمال إزالة عبارة عن فك شدة خشبية مجهزة لصب سقف دور ثانى علوى بمنطقة العوامية خلف الشيراتون بإجمالي مساحة 80 م2 تقريباً، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيث شارك فى الحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وحسن عبده رئيس حي جنوب.



حملات إزالة التعديات والبناء المخالف على أملاك الدولة



فك شدة خشبية مجهزة لصب سقف دور ثانى علوى بمنطقة العوامية