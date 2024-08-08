اعرف شروط التقديم بمدرسة "إبدأ" التقنية ببدر.. انفوجراف

كتبت : أماني سمير

حددت مدرسة "إبدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر التابعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية مجموعة من الشروط للتقدم لمختلف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، حيث يتم التقديم للمدرسة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وإليكم 6 معلومات عن كل ما يخص طريقة التقديم في مدرسة "إبدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر، ومميزات الدراسة بالمدرسة وهي كالاتي:

أولا: شروط التقديم بمدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر، كالاتي:

1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/home

2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

3_ أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

4- لا يقل مجموعه عن 240 درجة.

5- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات «دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الدقهلية - الإسكندرية - السويس» لن يتم توفير إقامة.

6- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.

يذكر أنه يوجد تخصص واحد في مدرسة " ابدأ " الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهو الذكاء الاصطناعي.