استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مخيم البريج

رام الله (أ ش أ)

استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الخميس، فى قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلى على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج؛ ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي سياق متصل.. اقتحمت دوريات الاحتلال الإسرائيلي قرية "مادما" جنوب نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام، بينما أغلقت جميع مداخل القرية ومنعت المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، كما داهم جنود الاحتلال بعض المنازل، وفتشوها، واعتدوا على الفلسطينيين وسط القرية، كما أجبروا أصحاب المحلات التجارية في القرية على إغلاق محلاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة منذ 307 أيام، إذ ارتفعت حصيلة العدوان إلى 39 ألفا و677 شهيدا و91 ألفا و645 مصابا.