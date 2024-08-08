ارتفاع ضحايا انهيار فندق فى ألمانيا لـ9 أشخاص والبحث تحت الأنقاض عن مفقودين

فاطمة شوقى

قالت السلطات الألمانية إن انهيار فندق في بلدية كروف غربى البلاد ، تسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين ، بالإضافة إلى استمرار فرق البحث عن المحاصرون تحت الأنقاض.

وأفاد يورج توش، مفتش الإطفاء والكوارث في منطقة بيرنكاستيل-فيتليتش، حيث يقع كروف، في مؤتمر صحفي أن القتيلين رجل وامرأة، مضيفا "أطلقنا فرق بحث كرست نفسها لإنقاذ الأشخاص المحاصرون تحت الأنقاض وتمكنت بالفعل حتى الآن من إنقاذ أربعة من السبعة مصابين الذين لا يزالوا على قيد الحياة.

وأصيب الأربعة الذين تم إنقاذهم بإصابات طفيفة، ولا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض ومن المتوقع أن يكونوا مصابين بإصابات خطيرة.



وقال توش: "علينا أن نتقدم بحذر لأن هيكل المبنى يشبه بطاقة من ورق، عندما يرمي أحدهم بطاقة، يمكن أن ينهار كل شيء"، مشيراً إلى أن انتشال المحاصرين قد يستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات.



وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن الحادث وقع ليل الاثنين لأسباب لم يتم توضيحها بعد، عندما كان هناك أربعة عشر شخصا في المبنى.

وتمكن خمسة منهم من مغادرة مبنى الفندق دون إصابات، فيما بقي تسعة آخرون تحت الأنقاض، بحسب السلطات.



وبحسب توش، فإن من بين المحاصرين عائلة لديها طفل يبلغ من العمر عامين، وهو من بين الذين تم إنقاذهم بالفعل.



وتم إجلاء ما مجموعه 31 شخصًا من المنطقة القريبة من الفندق المنهار، وفقًا للشرطة، التي أفادت بأنها نشرت فريق مكون من 250 شخصًا إلى مكان الحادث، بما في ذلك عملاء وعاملون صحيون ومتخصصون.



وجاء في بيان الشرطة: "تطلب الشرطة من المواطنين عدم التنقل في المنطقة المحيطة ببلدة كروف، لأن الطريق عبر المدينة مغلق وستكون هناك أيضًا عوائق وإغلاقات مرورية أمامهم".



