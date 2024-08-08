ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية.. مباشر

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ، طقس شديد الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية فيما تشهد الحركة المرورية سيولة على الطرق الرئيسية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطبا ليلا.





وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.