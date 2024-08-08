ارتفاع حصيلة الوفيات جراء السعال الديكى فى المملكة المتحدة إلى 10 حالات

لندن (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالسعال الديكى إلى 10 حالات، وذلك منذ بدء تفشى المرض فى شهر نوفمبر الماضى .

وأضافت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذا يأتي عقب تسجيل حالة وفاة لطفل واحد، كما ارتفع عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي في المملكة المتحدة إلى أكثر من عشرة آلاف حالة .

وحثت الوكالة السيدات على الحصول على التطعيم ضد مرض السعال الديكي من أجل حماية أطفالهن، حيث أظهرت التقارير أن تلقي التطعيم في الوقت المناسب أثناء الحمل يعد فعالا للغاية حيث يوفر حماية بنسبة 92 في المائة ضد وفيات الرضع .

وينتشر السعال الديكي من خلال الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس ويمكن أن يهدد الحياة، خاصة بين الأطفال والرضع.

