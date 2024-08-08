ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الموسمية والفيضانات فى باكستان لـ154 شخصا

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى باكستان اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الموسمية والفيضانات التى شهدتها البلاد خلال الأسابيع الستة الماضية إلى 154 شخصا، وذلك مع استمرار هطول الأمطار بغزارة فى معظم الأنحاء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم تسجيل العديد من حالات الوفاة في إقليمي "البنجاب" و"خيبر بختونخوا"، وذلك وفقا لوكالة إدارة الكوارث والسلطات الإقليمية بالبلاد.

وقد تسببت مياه الأمطار والفيضانات في تضرر أكثر من 1500 منزل منذ الأول من يوليو الماضي ، كما ألحقت أضرارا على نطاق واسع في مناطق بإقليم "بلوشستان" وغمرت الأمطار العديد من الشوارع في مدينة "لاهور".

وتعتبر المنظمات العالمية وعلى رأسها الأمم المتحدة باكستان واحدة من الدول الأكثر عرضة للطقس القاسي وتغير المناخ ، حيث تسببت الفيضانات في عام 2022 في مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد الملايين الآخرين.