ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.86 دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 8-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم اليوم الخميس ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالى بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام الأمريكية، لتتعافى بذلك الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها هذا الأسبوع.

وذكر التقري، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 78.36دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.35دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.34 دولار للبرميل.







