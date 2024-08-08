احذر.. نقل المواد المشتعلة فى مواصلات النقل الجماعى يضعك تحت طائلة القانون

كتب إيهاب المهندس

نقل المواد المشتعلة وأسطوانات الغاز داخل النقل العام يضع القائم بها تحت طائلة القانون، فالمادة المستعلة قد تؤدي لحدوث كارثة وتعريض حياة الركاب للخطر.

ومرتكب تلك الأفعال يتم محاكمته طبقا للمادة 170 من قانون العقوبات، والتي تنص على: كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك اللوائح الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ونصت: يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.