إيطاليا تشكل فريق عمل لمتابعة التطورات في فنزويلا

فاطمة شوقى

أعلنت إيطاليا تشكيل "فريق عمل" دائم لمتابعة التطورات في فنزويلا، وذلك بناء على توصية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجانى ، حسبما قالت وكالة آكى الإيطالية.

وأشارت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية بهذا الصدد، إلى أنه خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه سكرتير عام الوزارة السفير ريكاردو جواريليا، تمت معالجة جميع القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ في فنزويلا وفحص بعض المبادرات التي سيتم اتخاذها في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت المذكرة "بالتنسيق مع السفارة الإيطالية في كاراكاس ومع قنصليتي كاراكاس وماراكايبو، ستتم مراقبة مستمرة لتطور الوضع السياسي في البلاد والقضايا المتعلقة بالمعارضين السياسيين وبمواطنين إيطاليين خاضعين لتدابير اتخذتها السلطات المحلية".

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق أن وحدة الأزمات التابعة لوزارة خارجيتها "تعمل بلا كلل من أجل " تقديم المساعدة لأكثر من 160 ألف مواطن مقيم في فنزويلا.

وكانت الدول الغربية قد شككت في مصداقية نتائج الانتخابات الرئاسية وتحدثت عن "تلاعب" في عملية الاقتراع وعن "أدلة دامغة " تفيد بفوز مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا على الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو.