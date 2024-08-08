إيطاليا.. إقليم كالابريا يعلن حالة الطوارئ الوطنية جراء الجفاف

وكالات

دعا إقليم كالابريا في إيطاليا إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجفاف الشديد المستمر فى المنطقة الجنوبية، وذكرت الهيئة التنفيذية الإقليمية أن كالابريا طالبت الحكومة "الاعتراف بحالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالعجز المائى الخطير فى قطاع مياه الشرب فى أراضى مدينة ريدجو كالابريا الكبرى ومقاطعة كروتونى وبعض البلديات فى مقاطعة كوزنسا".

وجاء طلب الإقليم بعد الموافقة على اقتراح الحاكم اليمينى الوسطى روبرتو أوكيوتو.

كما تعرضت جزيرة صقلية فى جنوب إيطاليا لموجة جفاف شديدة مع انقطاع هطول المطر لمدة عام تقريبا، إلى جانب درجات حرارة قياسية.

وأدى ذلك إلى انخفاض فى إنتاج الأعلاف وخاصة القمح فى الجزيرة بنسبة 70% مما يهدد إنتاج المعكرونة التى تعتبر من الأكلات الرئيسية للإيطاليين، وفقا لاتحاد المزارعين الرئيسى فى إيطاليا "كولديريتي".

وأشارت صحيفة "المساجيرو" إلى أن البحيرات أصبحت شبه خاوية من المياه.

إلى ذلك، قامت السلطات المحلية بتطبيق تقنين صارم للمياه حيث أصبحت الأنابيب والصنابير فارغة بسبب الحزم فى استهلاك المياه، علما أن السلطات المحلية تقوم بتزويد المنازل والمزارع بالصهاريج فى محاولة لإنقاذ المحاصيل.

وفى السياق، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بحيرة بيرغوسا (Pergusa) البحيرة الطبيعية الوحيدة فى صقلية، جفت بشكل شبه كامل وهو مثال آخر على الوضع الكارثى لأحواض المياه فى الإقليم.