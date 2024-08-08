إنهاء خصومة عائلتى آل عبده حمزة وآل محمود عبدالرحيم بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية الروافعة شرق محافظة الأقصر، فعاليات جلسة ودية لإنهاء خصومة عائلية بين آل عبده حمزة بالعوامية وآل محمود عبدالرحيم بالروافعة، بحضور الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد كبير من عمد ومشايخ العائلات بالأقصر.

وبدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات من علماء الأزهر الشريف وأعضاء لجنة المصالحة، شددوا فيها على أهمية الصلح في الإسلام وأثره في تحقيق السكينة والأمن المجتمعي، ثم تصافح الطرفان وسط هتافات الله أكبر، ثم انتهت مراسم الصلح بقراءة فاتحة الكتاب.

وأكد الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، أن نجاح هذه المصالحة في وقت قياسي يعكس مدى التعاون والتكاتف بين أبناء المحافظة، مشيدًا بجهود لجنة المصالحة التي عملت على مدار الشهرين الماضيين لإتمام هذا الصلح، حيث كانت مشاجرة قد نشبت منذ نحو شهرين خلال حفل زفاف أسفرت عن عدد من الاصابات بين الطرفين، وتم عقد جلسة إنهاء الخصومة بين العائلتين وسط فرحة وسعادة من الجميع بالتوفيق بين الطرفين.

وكان قد رصد "اليوم السابع" من داخل قرية العوامية جنوب مدينة الأقصر، لحظات إنهاء الخصومة بين شباب عائلتين في جزيرة الأقالته بالعوامية ومنطقة العوامية وسط تكبيرات الجميع الله أكبر ولله الحمد، حيث قال أبو الحسن عبد الستار ابن منطقة العوامية، أن جلسة المصالحة أنهت الخصومة بيت طرفي النزاع الذين وقعت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية يوم السبت الماضي لخلافات على قطعة أرض في العوامية، مما أسفر عن إصابات بين الطرفين، موجهاً الشكر لكافة رجال المصالحات وكبار منطقة العوامية الذين نجحوا في احتواء الأزمة سريعا ونزع فتيل الفتنة بين شباب البلده.







حضور فعاليات انهاء خصومة بين عائلتين فى الأقصر