إنشاء وتعلية 80 سور لمحطات المياه بسوهاج بتكلفة 30 مليون جنيه لحمايتها من التعديات

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بأنشاء وتعلية أسوار حول املاك عدد 80 محطة مياه شرب وصرف صحى بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك لحماية محطات المياه والصرف الصحى من التعديات، بالإضافة إلى الحفاظ على أراضى الشركة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، مشيرا للأهمية القصوى التى تمثلها تعلية وبناء الأسوار حول أملاك المحطات فى تأمين المنظومة المائية والتعامل معها.

وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة أن الهدف من بناء وتعلية تلك الأسوار حمايتها من التعدى والحفاظ على أراضى الشركة والحفاظ على ممتلكات الشركة من آلات ومعدات بالإضافة إلى الحفاظ على المواطنين من حدوث أى أخطار محتملة بالمحطة و الارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات.