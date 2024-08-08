إنرجين: 65 مليون قدم3 غاز و1250 برميل متكثفات يوميا الإنتاج الحالى لحقول أبوقير

كتبت - مروة الغول

استمرارا للاجتماعات مع الشركات العالمية العاملة في إنتاج البترول والغاز فى مصر فى إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون والشفافية، استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي لشركة إنرجين اليونانية لمتابعة مستجدات انشطة الشركة في مصر في البحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه بعدد من المناطق بالبحر المتوسط.

شهد اللقاء استعراض أعمال تنمية وإنتاج الغاز من مناطق أبو قير البحرية وشمال إدكو وشمال العامرية فضلاً عن منطقة شرق بئر النص للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي.



وأوضحت الشركة أنه جاري حاليا الانتهاء من إكمال البئر الإستكشافية NAQPII # EAST بعد اكتشاف طبقتين حاملتين للغاز والزيت و من المتوقع أن ينتج حوالى 15 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى جانب المتكثفات، وجار وضع البئر على خريطة الإنتاج بحلول منتصف أغسطس الحالى، بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بإحادة مسارالبئرNAQ PII # 6 وإعادة إكمال البئر NAQPII # 2 .

وأشارت إلى أن الإنتاج الحالى لمنطقة حقول أبو قير بلغ حوالى 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1250 برميلا يوميا من المتكثفات بعد حفر 4 آبار جديدة وربطها بتسهيلات الإنتاج البحرية وإدخالها على الإنتاج بكامل طاقتها نهاية العام الماضى.



كما تم استعراض جهود إجراء دراسة لزيادة الإنتاج من حقل شمال أبو قيرعن طريق إضافة خط بحرى جديد بطول 3 كم بين الرصيفين NAQ PIII و NAQ PII بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10-12 مليون دولار، وكذلك جاري حاليا عمل دراسات للطبقات العميقه في مناطق امتياز حقول أبو قيرالعميقة وشمال إدكو وشمال العامرية والتي تمثل طبقات واعدة.



حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول و المهندس يس محمد احمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس