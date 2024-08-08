إقامة 6 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية للنسيج بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة- ناصر جودة

تعتبر منطقة الغزل والنسيج بمركز حوش عيسى بالبحيرة من أهم المناطق الصناعية المتخصصة فى مصر، والتى تقام على مساحة 15 فدانا، باستثمارات بلغت مليار و400 جنيه.

ويأتى تنفيذ المنطقة الصناعية بحوش عيسى، فى إطار المبادرة الرئاسية لإقامة المجمعات الصناعية الجديدة بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

وتشتمل المنطقة الصناعية للغزل والنسيج بالبحيرة التى تم الانتهاء من أعمالها 6 مصانع كبيرة وصغيرة إضافة إلى إقامة 864 ورشة للنسيج.

كما تتضمن المنطقة الصناعية منطقة إدارية وتجارية تشتمل على مبنى إدارى - منفذ بيع - خدمات بنكية - مبنى المعارض إضافة إلى المنطقة الخدمية وبها مسجد وعدة كافيتريات ومطاعم وذلك لتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

يذكر أن محافظة البحيرة تضم عدة مناطق صناعية بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى بالظهير الصحراوى للمحافظة على مساحة أكثر من 800 فدان خارج الكتلة السكنية.

ويبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية فى القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وتضم المنطقة الصناعية بوادى النطرون 91 مشروعا قائما و47 مشروعا بدأ الإنتاج و44 مشروعا تم الحصول على رخص التشغيل وفى مرحلة التشغيل التجريبى و100 مشروع تحت الإنشاء بالإضافة إلى 121 مشروعا جار السير فى إجراءات التراخيص والموافقات الإدارية.

وبلغ إجمالى عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 85 مشروعا منها مشروعات غذائية وكيماوية ودوائية، وبدأ مشروعين بالإنتاج ومشروعين آخرين فى مرحلة التشغيل التجريبى وعدد 12 مشروع تحت الإنشاء بالإضافة إلى 49 مشروعا جار السير فى الإجراءات والتراخيص اللازمة.

وتبلغ تكلفة توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بحوش عيسى 77 مليون جنيه من الكهرباء والمياه والغاز والطرق بنسب تنفيذ مختلفة.