اليوم السابع
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إعداد مصفوفة جديدة للمدن المصرية لتأهيلها عربيا.. دمياط وأسيوط نموذجا

الخميس، 08 أغسطس 2024 12:33 م
إعداد مصفوفة جديدة للمدن المصرية لتأهيلها عربيا.. دمياط وأسيوط نموذجا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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تبحث وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حاليا، إطلاق مشروع خاص بإعداد مصفوفة جديدة لدورالمدن المصرية، وتأهيل بعضها للقيام بدور إقليمي وأخرى وطني، وتأهيل مدن أخرى لتكون مركز جديد للجذب الحضري، لتنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره والبناء عليه يبدأ بمدن دمياط وأسيوط، ضمن الاستعداد لإقامة الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، الذى ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، الذي يعقد لأول مرة في مدينة القاهرة.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع، انه يتضمن المشروع  مواجهة التحديات الخاصة بالمدن والهشاشة، وتعظيم دور بعض الفئات مثل المرأة والأطفال والمهاجرين، كما يتم مراعاة التحديات المناخية في الربط بين الريف والحضر، بالتوازي مع تداخل تحديات المناخ والبيئة مع مجالات عمل برنامج الموئل للأمم المتحدة.

واضافت وزيرة البيئة، إلى أن هذا المشروع قائم على ثلاثة أطر أساسية، هي تعزيز رأس المال البشري بما يساعد تحفيز المدن لاستيعاب التوسعات المستقبلية، ثم البعد الاقتصادي وجذب الاستثمارات، أخيرا تمكين المدن والمجتمعات الريفية على مواجهة تحديات تغير المناخ، مشددة على ضرورة العمل في الدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية للمدن،  على البعد الخاص بحل مشكلات التلوث بشكل أساسي، إلى جانب بعد المناخ، إضافة إلى استبدال التركيز على التحديات البيئية بكفاءة استخدام الموارد، من اجل مواجهة الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للموارد على البيئة.







البيئة

الموارد البيئية

المدن المصرية

تحديات المناخ

الريف

الحضر



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