إزالة 9 حالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز الفتح ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 للإزالات التى يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط، أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمركز الفتح تضمنت إزالة حالتين تعدي على أراضي أملاك دولة و7 حالات تعدي على أراضي زراعية وذلك خلال حملات بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي جهات الولاية وفي وجود قوة أمنية وباستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز.

ووجه المحافظ، بإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى والتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم 2024.

