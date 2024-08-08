إزالة 79حالة ضمن المرحلة الثانية للموجة 23 لحملات إزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف .

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت،لمناقشة سير العمل في المرحلة الثانية من حملات الإزالة ،حيث تم" أمس" إزالة 39حالة، ليصل إجمالي ما تم إزالته (منذ بدء المرحلة وحتى أمس الأربعاء )إلى 79 حالة( 50 حالة تعد بالبناءالمخالف على أكثر من 2630 متر أملاك دولة 19حالة على مساحة فدان و5 قراريط) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ،وتم خلالها إزالة 223 حالة "تعديات ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري ،وتختتم بالمرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.