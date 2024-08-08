إزالة 13حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لعدد إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 281 متر مباني و6 حالات تعدي على مساحة 18 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وجاءت بياناتها:

ـ مركز الزقازيق تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 3 حالات مباني على مساحة 175 م2.

ـ مركز بلبيس تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعدي بالمباني على مساحة 90 م2.

ـ مركز الحسينية تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعدي بالمباني علي مساحة 16 م2.

ـ مركز منيا القمح تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعدي على أراضي زراعيه على مساحة 2 قيراط.

ـ مركز أبو حماد تم تنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قيراط.

ـ مركز أولاد صقر تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 3 حالات على الأراضي الزراعية على مساحة 13 قيراط.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

