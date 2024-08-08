إزالة أحد المحال التجارية المخالفة لخطوط التنظيم بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء في اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها بما لا يتعارض مع حقوق المواطن.

وعلى أثر إزالة احد المحال التجارية بمنطقه حي النور بمدينه شرم الشيخ لمخالفته خطوط التنظيم بالمدينه

يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بمعاينه مكان المبنى المذال وتفقد عدد من الاماكن البديلة لتمكين صاحب المحل المزال منه تعويضا له، على ان يكون المكان الجديد بنفس المنطقه وفي حيز الحي التجاري ،ويكون متوافقا مع كافه خطوط التنظيم بالمنطقة، وقد نال هذا الاجراء رضا المواطن صاحب المحل المزال والذي اصطحبه المحافظ في عمليه اختيار المكان البديل



كما قام اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

في اطار حرصه الشديد على دعم وتقنين وتسويق المنتجات البدوية وعرضها في ابهى صوره امام العالم من اجل احياء الموروث الثقافي الحضاري البدوي،

وعلى اثر لقاءاته السابقة والمتعددة مع نماذج مختلفة من الاهالي من البدو لتبادل الرؤى والأفكار

يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بمعاينه عدد من الاماكن بمنطقه خليج نعمه من اجل اقامه مكان مجهز لعرض المنتجات البدوية بصوره حضارية في هذه المنطقة السياحية المتميزة ،

على ان يتوافق مع كافه خطوط التنظيم بالمدينة وألا يتعارض مع الأنشطة البيئية او السياحية ليكون نموذج متطور لعرض تلك المنتجات امام كافه الزائرين من مختلف الجنسيات بصوره راقيه تظهر العارض والمنتجات في ابهى صوره امام كافه الزوار.

على ان يتم تكرار هذا النموذج بعدد من الاماكن السياحية الاخرى وكذا المدن السياحية بالمحافظة

