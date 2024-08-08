إرث التفوق يدوم.. أبناء عمومة بشمال سيناء يسطرون نجاحا فى الثانوية العامة

شمال سيناء - محمد حسين

تصدَّر أبناء العمومة ممدوح صلاح سالم عايش وأحمد أسامة سالم قائمة أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء محققين إنجازًا ملحوظًا فى الشهادتين العلمية (رياضيات) والعملية (علوم)، على التوالي.



ممدوح، الطالب من مدرسة بئر العبد بنين، نال المركز الأول فى الشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 395، بينما أحمد، من نفس المدرسة، حصل على المركز الأول فى الشعبة العلمية (علوم) بمجموع 395.5. وقد أشار الطالبان إلى أن الفضل فى هذا التفوق يعود فى المقام الأول إلى دعم والديهما وتفانيهما فى توجيههما وتعليمهما.



يأتى كلا الطالبين من عائلة عريقة فى مجال العلم والتميز، حيث يُعرف أفراد العائلة بإنجازاتهم الأكاديمية والطبية والتعليمية . وقد عبر ممدوح عن رحلته الدراسية، قائلًا أن تفوقه بدأ منذ المرحلة الابتدائية واستمر حتى الثانوية.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع فقط التميز على مستوى المحافظة بل كان يأمل أيضًا فى أن يكون من أوائل الجمهورية.

ممدوح يرى أن النجاح لا يعتمد فقط على عدد ساعات المذاكرة، بل على الفهم العميق والتركيز والمتابعة الجادة مع المعلمين. ويتطلع الآن إلى تحقيق حلمه فى أن يصبح مهندسًا بعد تخرجه من جامعة القاهرة لافتا أن والده يعمل محاسب بالشباب والرياضة بينما والدته معلمة بالتربية والتعليم وشقيقه الأكبر مهندسا.



من جانبه، عبر أحمد عن سعادته الكبيرة بعد حصوله على 96%، موضحًا أن التحدى الذى خاضه مع ابن عمه كان دافعًا لهما لتحقيق التفوق.



وقال أحمد إن المعلمين كانوا لهم دورًا محوريًا فى نجاحه، حيث قدموا له التعليم والتشجيع والدعم المعنوي.

كما أكد على أهمية دعم والديه، حيث أن والده معلم علوم ووالدته معلمة لغة عربية، فى تحقيق هذا النجاح. أحمد يطمح الآن إلى دخول كلية طب القصر العينى وتخصص الجراحة لخدمة الناس.



يُذكر أن أحمد انه هو الشقيق الأصغر لثلاثة أشقاء أنهوا تعليمهم بتفوق قبله فى الثانوية العامة، ومن بينهم شقيقه أسامة الذى يعمل كدكتور فى الجامعة البريطانية. وأوضح أحمد أن الاهتمام بطاعة الله، والحفاظ على الصلوات، وبر الوالدين كان محورًا رئيسيًا فى حياته الدراسية، حيث كان يسعى دومًا لأن يكون والديه راضيين عنه وأن يدعوا له بالتوفيق. وأضاف أن الفهم والتطبيق كانا أكثر أهمية من الحفظ، واستفاد من المنصات الإلكترونية فى تعزيز دراسته. كما كان يشارك زملاءه المعلومات الدراسية ولم يبخل عليهم بأى مساعدة.



وتحدث والد أحمد، أسامة أحمد، معلم العلوم، قائلًا أن أبنائهما يستحقون هذا النجاح بفضل جهدهم وحرصهم على التفوق منذ طفولتهم. وأكد على أهمية دور الأسرة فى وضع خطة تفوق الأبناء من خلال المتابعة والتشجيع. بدوره، عبّر صلاح عايش، والد ممدوح، عن فخره بتحقيق ابنه للمركز الأول فى المحافظة، مشيرًا إلى أن تحقيق المركز الأول كان هدفًا مهمًا بالنسبة لهما، وأن تاريخ الأسرة فى التفوق هو مصدر اعتزاز، حيث أن جدهم الدكتور على عايش كان من أوائل من التحقوا بكلية الطب من أبناء سيناء.



أبناء عمومة من شمال سيناء يسطرون نجاحاً فى الثانوية بحجز مركز الأوائل (1)



أبناء عمومة من شمال سيناء يسطرون نجاحاً فى الثانوية بحجز مركز الأوائل (2)