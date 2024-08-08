إدارة التجنيد تنظم مراسم إنهاء مواقف تجنيد ذوى الهمم وكبار السن بالبحيرة

كتب زكى القاضى

فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى، وبناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم، كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة باستمرار توفير سبل الرعاية والتيسير عليهم من خلال تسهيل الخدمات التجنيدية المختلفة، حيث قامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة بتسليم شهادات الإعفاء الطبى، وإنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن بالمحافظة، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبى على المستفيدين بأماكن تواجدهم.

وألقى اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً حرص الإدارة على مواكبة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الآداء داخل المناطق التجنيدية .

فيما ألقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الإجتماعية لذوى الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوى الهمم يعد من أهم الملفات التى تولى إليها الدولة إهتماما بالغاً .

كما تضمنت المراسم عدد من الفقرات الفنية لذوى الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والإهتمام بما يسهم فى رفع الروح المعنوية ورسم الإبتسامة على وجوههم .