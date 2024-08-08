اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 03:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أول ظهور للأميرة رجوة الحسين بعد الولادة.. فيديو

الخميس، 08 أغسطس 2024 03:11 م
أول ظهور للأميرة رجوة الحسين بعد الولادة.. فيديو ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين
وكالات

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة خروج ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، برفقة مولودتهما الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين من مستشفى القرية الطبية في عمان.

ويعد هذا الظهور الأول للأميرة رجوة بعد الولادة، والتي ظهرت بإطلالة شديدة الأناقة.

الاردن
 

 

وفي الفيديو يمسك ولي عهد الأردن بيد الأميرة رجوة، وفي الخلفية تنطلق الزغاريد تعبيرا على الفرحة والسعادة.

كما تفاعل الأمير الحسين والأميرة رجوة مع رواد المستشفى، وبادلوهم الود بالابتسامات والتلويح بأيديهما، وظهرت خلفهما الأميرة سلمى.

 







الاردن

الاميرة رجوة

ولي عهد الأردن

الأمير الحسين بن عبدالله

الأميرة رجوة الحسين




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