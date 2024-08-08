أورمان المنوفية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرى تلا

المنوفية - محمود شاكر

نظمت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 250 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية بقرى زواية بمب وكفر البندارية وطوخ وميت الكرام بمركز تلا فى محافظة المنوفية، بحضور الدكتورة هبة الجلالى، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، وإيمان يونس، مديرة شؤون ادارة تلا.

وصرحت الدكتورة هبة الجلالى، وكيلة مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية، أنه تنفيذًا لتعليمات محمد جمعه، وكيل الوزارة، تم تنظيم المعرض لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، موضحاً أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ..

يذكر أن توزيع الأورمان للملابس الجديدة يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.











