أمريكا وأستراليا يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة تلاعب دول أجنبية بالمعلومات

أ ش أ

وقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيرته الأسترالية بينى وونج، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأستراليا في مكافحة التلاعب بالمعلومات من الدول الأجنبية.



وذكرت الخارجية - في بيان الأربعاء أن مراسم التوقيع جرت في واشنطن العاصمة، على هامش اجتماع ثنائي بين بلينكن ووونج يوم الاثنين قبل المشاورات الوزارية الأسترالية الأمريكية .



تأتي مذكرة التفاهم نتيجة للتعاون المتزايد بين حكومتي الولايات المتحدة وأستراليا لتحديد ومواجهة التلاعب بالمعلومات من الدول الأجنبية.



وستحدد المذكرة الاتجاه للتعاون المستقبلي للحد من التهديد عن طريق بناء القدرة على الصمود داخل مؤسسات المجتمع المدني ونظم المعلومات ضد المعلومات المضللة.



ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم، تعزز الولايات المتحدة وأستراليا عزمهما المشترك على الحفاظ على الاستقرار والازدهار والسلام الإقليمي والعالمي من خلال التعاون الدولي.