أمريكا تعرب عن قلقها من حل حزب "التقدم للأمام" فى تايلاند

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أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها إزاء قرار المحكمة الدستورية في تايلاند حل حزب "التقدم للأمام" المعارض.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء حكم المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الذي يأمر بحل حزب "التقدم للأمام"، وحظر 11 من قادته من ممارسة السياسة.



ويحرم هذا القرار أكثر من 14 مليون تايلاندي الذين صوتوا لحزب "التقدم للأمام" في انتخابات مايو 2023 ويثير تساؤلات حول تمثيلهم داخل النظام الانتخابي في تايلاند. كما أن قرار المحكمة الدستورية يعرض التقدم الديمقراطي في تايلاند للخطر ويتعارض مع تطلعات الشعب التايلاندي لمستقبل ديمقراطي قوي.



وتابع البيان أن المشاركة السياسية الشاملة تعزز التماسك الاجتماعي وهي عنصر أساسي في المؤسسات الوطنية المرنة. الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا داعما لأي حزب سياسي، ولكن بصفتها حليفا وصديقا مقربا مع روابط عميقة ودائمة، نحث تايلاند على اتخاذ إجراءات لضمان المشاركة السياسية الشاملة تماما، وحماية الديمقراطية وحرية التجمع والتعبير.