أطعمة ومشروبات يجب عدم خلطها بالعسل حفاظا على صحتك

كتبت فاطمة ياسر

يقدم العسل فوائد صحية متعددة، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا يجب خلطها مع العسل حتى لا تسبب أي مشاكل صحية للشخص ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

- العسل مع الماء الساخن

إذا أضفت العسل إلى الماء الساخن، فقد يكون ضارًا ، حيث يمكن أن يصبح العسل سامًا عند 140 درجة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في AYU (مجلة فصلية دولية للأبحاث في الأيورفيدا) ، وجد الباحثون أيضًا أنه نظرًا لأن العسل يحتوي على سكريات طبيعية، فإن تسخينه يمكن أن يطلق 5-هيدروكسي ميثيل فورفورال أو HMF والذي قد يكون مسببًا للسرطان.

- العسل مع الثوم

لا ينبغي خلط العسل بالثوم، لأنه قد يؤدي إلى إزعاج الجهاز الهضمي أو تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص. يتمتع الثوم بخصائص مضادة للميكروبات قوية، وعند خلطه بالعسل، فقد يؤثر على كيفية معالجة الجسم للمزيج.

- العسل مع الخيار

هل تستخدم العسل لجعل سلطتك أكثر تغذية؟ تأكد من عدم احتوائها على الخيار، تجنب خلط العسل مع الخيار، الذي يتمتع بخصائص مبردة ومدرة للبول، وعند خلطه مع العسل، يمكن أن يؤدي الخيار المنعش إلى مشاكل جلدية أو مشاكل صحية في الجهاز الهضمي.

- العسل مع السمن

يمكن أن يتحول خلط العسل والسمن أو الزبدة المصفاة إلى مادة سامة. خلال دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في Toxicology Reports ، تم إعطاء الفئران العسل والسمن بنسب متساوية. وقد وجد أنهما غير متوافقين. لاحظ الباحثون تساقط الشعر وفقدان الوزن وبقع حمراء على الأذنين في الفئران بعد تناول العسل والسمن.

- العسل مع اللحوم والأسماك

لا تتناول العسل مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك واللحوم، فهو لا يضفي طعمًا غريبًا فحسب، بل إن الجمع بين الاثنين قد يؤدي إلى تأخير عملية الهضم ويسبب مشاكل في المعدة.

- العسل مع الفواكه الحلوة

إن إضافة العسل إلى وعاء من الفواكه مثل المانجو من شأنه أن يعزز من حلاوتها. تجنب خلط العسل مع الفواكه الحلوة مثل الأناناس والمانجو، لأنها حلوة بالفعل، ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص، وخاصة أولئك الذين قد يكونون مصابين بمرض السكري.