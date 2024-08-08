اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

الخميس، 08 أغسطس 2024 09:00 ص
أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 اللحوم- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم الحمراء والبلدي في الأسواق سجلت حالة من الاستقرار عند مستويات بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم  الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

 







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