اليوم السابع
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-8-2024

الخميس، 08 أغسطس 2024 10:24 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-8-2024 أرشيفية ــ البورصة المصرية
كتبت أسماء أمين

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 8- 8-2024.

الأسهم الأكثر ارتفاعا:

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم السويدى إليكتريك بنسبة 20% ليغلق عند 56.22 جنيه
سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 16.01%، ليغلق عند 0.768 جنيه
سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة ارتفاع بلغت 10.61% ليغلق عند 12.51 جنيه.
سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة ارتفاع بلغت  10.56% ليغلق عند 3.14 جنيه.
سهم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة ارتفاع بغت  10.17%، ليغلق عند 5.96 جنيه للسهم.

الأسهم الأكثر انخفاضاً :


تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة تراجع بلغت 19.74%، ليغلق عند 23.83 جنيه
سهم  جنوب الوادى للأسمنت بنسبة تراجع بلغت 5.05%، ليغلق عند 2.07 جنيه
سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة تراجع بلغت  5% ، ليغلق عند 37.65 جنيه .
سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة تراجع بلغت 4.94% ليغلق عند 9.04 جنيه
سهم  أكت فايننشال للاستشارات بنسبة تراجع بلغت 4.86% ليغلق عند 3.52 جنيه.

 

 







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اسعار الاسهم

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