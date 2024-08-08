أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-8-2024

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 8- 8-2024.
الأسهم الأكثر ارتفاعا:
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم السويدى إليكتريك بنسبة 20% ليغلق عند 56.22 جنيه
سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 16.01%، ليغلق عند 0.768 جنيه
سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة ارتفاع بلغت 10.61% ليغلق عند 12.51 جنيه.
سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة ارتفاع بلغت 10.56% ليغلق عند 3.14 جنيه.
سهم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة ارتفاع بغت 10.17%، ليغلق عند 5.96 جنيه للسهم.
الأسهم الأكثر انخفاضاً :
تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة تراجع بلغت 19.74%، ليغلق عند 23.83 جنيه
سهم جنوب الوادى للأسمنت بنسبة تراجع بلغت 5.05%، ليغلق عند 2.07 جنيه
سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة تراجع بلغت 5% ، ليغلق عند 37.65 جنيه .
سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة تراجع بلغت 4.94% ليغلق عند 9.04 جنيه
سهم أكت فايننشال للاستشارات بنسبة تراجع بلغت 4.86% ليغلق عند 3.52 جنيه.
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