أسرة مستكشف فرنسى لقى مصرعه فى انفجار الغواصة تيتان تطالب بتعويض 50 مليون دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن عائلة مستشكف فرنسى لقى مصرعه فى حادث انفجار الغواصة تيتان قبل أكثر من عام قد أقامت دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار، قالت فيها إن الطاقم عانى من الرعب والألم النفسى قبل الكارثة واتهمت الشركة المشغلة للغواصة بالإهمال الجسيم.

وكان المستكشف بول هنرى نارجوليت من بين خمسة أشخاص لقوا مصرعهم عندما انفجرت الغواصة تيتان أثناء رحلة إلى موقع حطام السفينة الشهيرة تيتانيك فى شمال المحيط الأطلنطى فى يونيو 2023. ولم ينج أحد ممن كان على متن الغواصة التجريبية المملوكة لشركة أوشن جيت OceanGate، وهى شركة فى ولاية واشنطن أوقفت عملياتها منذ ذلك الحين.

ووفقا للدعوى، فقد شارك نارجوليت، المعرف باسم السيد تيتانك فى 37 رحلة غوص إلى موقع تيتانيك، وهو أكبر عدد لأى غواص فى العالم، وكان يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الأشخاص دراية بالحطام الشهير فى العالم. وقال محامو تركته فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن الغواصة المنكوبة لها تاريخ مضطرب، وأن شركة أوشن جيت قد أخفقت فى الكشف عن الحقائق الرئيسية المتعلقة بالغواصة ومتانتها.

ووفقا للدعوى القضائية، فإن الغواصة تيتان قد أسقطت أوزانا بعد حوالى 90 دقيقة من الغوص، مما يشير إلى أن الفريق قد ألغى أو حاول إلغاء الغوص.

وقال المدعون فى دعواهم إنه فى حين أن السبب الدقيق للفشل ربما لا يتم تحديده أبدا، فإن الخبراء يتفقون على أن طاقم تيتان قد أدرك ما يحدث بالتحديد، ويشير التفكير السليم إلى أن الطاقم كان على دراية تامة أنهم سيموتون قبل أن يموتوا.