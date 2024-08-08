أخبار × 24 ساعة.. وزارة الطيران تعلن مواعيد تجنب المجال الجوى الإيرانى

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزارة الطيران المدنى تعلن مواعيد تجنب الطائرت المجال الجوى الإيرانى

وزير الاستثمار يشيد بفعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة فى نسخته الثانية

رئيس الوزراء: الدعم الكامل لسياسات البنك المركزى لمواصلة مرونة سعر الصرف

مستشار وزير التعليم العالى: 75 رغبة أمام الطالب عليه تسجيلها بمكاتب التنسيق

الصحة العالمية: إرسال أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال إلى غزة خلال أسابيع

الأزهر يدين اعتداءات اليمين المتطرف ببريطانيا على المسلمين واستهداف المساجد

لجنة من وزارة البيئة لمعاينة مصدر المياه المنصرفة بنهر النيل عند كوبرى الوراق

الحكومة: صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات لمستحقى تطوير رأس الحكمة

وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى إلى 1350 محلا

وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يتفقدان مبنى مديرية أوقاف ومسجد على فهمى ببنها

وزارة التموين تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت طعام مستورد

التضامن: ندعم الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن برنامج "كرامة" بـ9.8 مليار جنيه سنويا

وزير الأوقاف: دورات تدريبية للأئمة والخطباء عن أبعاد قضية الماء ومواجهة تبديده

بشرى للأولى بالرعاية ..اضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. التفاصيل