آلاف المناهضين للعنصرية فى بريطانيا يتظاهرون ضد اليمين المتطرف.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

تجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية في مختلف أنحاء إنجلترا وشكلوا دروعًا بشرية لحماية مراكز اللجوء بعد أن حذرت الشرطة من الاضطرابات الناجمة عن أكثر من 100 مظاهرة يقودها اليمين المتطرف.

وحمل الناس لافتات كتب عليها "مرحبًا باللاجئين" و"ارفضوا العنصرية .. جربوا العلاج"، ونزلوا إلى الشوارع في المدن والبلدات بعد تسعة أيام من الصدمة التي شهدتها البلاد بعد تعرض ثلاث فتيات صغيرات للطعن في ميرسيسايد وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك.





وفي الوقت نفسه، نظمت الشرطة البريطانية أكبر تعبئة لها لمواجهة الفوضى منذ أعمال الشغب في عام 2011 يوم الأربعاء، قائلة إن العديد من التجمعات المخطط لها لديها القدرة على التحول إلى العنف وأغلقت مكاتب المحامين، وتم إغلاق متاجر الشوارع الرئيسية، وأغلقت عيادات الأطباء العامين في وقت مبكر، وأُبلغ أعضاء البرلمان بالتفكير في العمل من المنزل حيث استعدت 41 من مناطق قوة الشرطة المحلية البالغ عددها 43 في إنجلترا وويلز لاضطرابات محتملة.

ولكن بدلاً من ذلك، نزل الآلاف من المتظاهرين المضادين إلى شوارع ليفربول وبرمنجهام وبريستول وبرايتون ولندن لحماية مجتمعاتهم في الساعة 7 مساءً في ليفربول، شكل مئات الأشخاص درعًا بشريًا خارج كنيسة مستهدفة تستضيف مركزًا لاستشارات الهجرة بينما حملت النساء لافتات تقول: "نانس ضد النازيين".

وشهدت مشاهد مماثلة في هاكني ووالتامستو، وكلاهما في شرق لندن، وفينشلي في شمال العاصمة، حيث اجتمع الآلاف من السكان المحليين والناشطين المناهضين للفاشية وحملوا لافتات تقول "نحن جنس بشري واحد" و "اتحدوا ضد الكراهية".

في برايتون، حاصرت الشرطة حفنة من المتظاهرين المناهضين للهجرة الذين تجمعوا خارج مكتب محاماة مستهدف لحمايتهم بعد أن تفوق عليهم عدد المتظاهرين المضادين بنحو 500 شخص، والذين هتفوا: "ابتعدوا عن شوارعنا، أيها الحثالة النازية". وفي وقت لاحق، تحول التجمع إلى أجواء كرنفال في الشارع مع فرقة سامبا وغناء صاخب.

التوترات اندلعت في ألدرشوت في هامبشاير بعد أن اشتبكت مجموعة تهتف "أوقفوا القوارب" مع المتظاهرين الذين يحملون لافتات "الوقوف في وجه العنصرية" والذين كانوا يهتفون "اللاجئون مرحب بهم هنا". وهرع العشرات من ضباط الشرطة إلى الطريق لمنع المجموعات من الاقتراب من بعضها البعض. كما وردت أنباء عن مناوشات في بلاكبول.

وقالت الشرطة إن 428 شخصا تم اعتقالهم حتى الآن في 26 قوة وتم توجيه اتهامات لأكثر من 140 شخصا منذ اندلاع أعمال الشغب يوم الثلاثاء الماضي، لكن من المتوقع أن يزداد هذا العدد.

وقال رئيس الشرطة بي جيه هارينجتون، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية للنظام العام، إن الشرطة وخدمة الادعاء العام ستسعى إلى تقليل عدد المشتبه بهم المفرج عنهم بكفالة، كرادع لمزيد من أعمال الشغب، وأن حتى المتهمين الذين ليس لديهم إدانات سابقة قد تم حبسهم احتياطيًا بعد مثولهم الأول أمام المحكمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة تتخذ "إجراءات سريعة" ضد مثيري الشغب بعد سجن ثلاثة رجال في محكمة ليفربول يوم الأربعاء لدورهم في الاضطرابات.